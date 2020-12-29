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НСО вошла в топ-4 регионов РФ по объему строящегося малоэтажного жилья

30 декабря 2020, 03:35
Интерес к такой недвижимости аналогичен Подмосковью.

Новосибирская область вместе с Подмосковьем оказалась на третьем месте в рейтинге регионов-лидеров малоэтажного строительства. В НСО доля строящихся малоэтажных домов от общего объема оценивается в 30%.

В количественном отношении число отличается от Подмосковья. В Новосибирской области строят 116 домов до четырех этажей включительно, а в Московской области - 263.

Популярнее всего малоэтажные дома в Иркутской, Челябинской и Ленинградской областях. Это может быть связано с пандемией, которая изменила предпочтения россиян при выборе условий проживания.

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