НСО вошла в топ-4 регионов РФ по объему строящегося малоэтажного жилья

Новосибирская область вместе с Подмосковьем оказалась на третьем месте в рейтинге регионов-лидеров малоэтажного строительства. В НСО доля строящихся малоэтажных домов от общего объема оценивается в 30%.
В количественном отношении число отличается от Подмосковья. В Новосибирской области строят 116 домов до четырех этажей включительно, а в Московской области - 263.
Популярнее всего малоэтажные дома в Иркутской, Челябинской и Ленинградской областях. Это может быть связано с пандемией, которая изменила предпочтения россиян при выборе условий проживания.