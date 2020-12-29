Пьяный новосибирец устроил пожар, в котором погибли два человека

Прокуратура Ленинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего мужчины. Он обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, из-за чего погибли два человека.
По версии следствия, в апреле 2020 года пьяный обвиняемый лежал на диване в арендованной им комнате на 3 этаже общежития в Ленинском районе. Он закурил и заснул. Из-за сигареты загорелся диван, что привело к крупному пожару.
От пожара произошло задымление комнаты на 5 этаже общежития, где проживали 21-летние мужчина и женщина. Из-за острого отравления угарным газом и продуктами горения мужчина скончался на месте происшествия, а женщина скончалась через два дня в больнице.
Проживающая на 4 этаже общежития женщина, обнаружив признаки пожара, из-за отсутствия возможности эвакуироваться по лестнице, выпрыгнула из окна своей комнаты. Она получила при падении тяжкий вред здоровью.
Сам обвиняемый успел выбежать на улицу. В случае вынесения судом обвинительного приговора злоумышленнику грозит наказание до 7 лет лишения свободы.