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Пьяный новосибирец устроил пожар, в котором погибли два человека

30 декабря 2020, 03:42
Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

Прокуратура Ленинского района Новосибирска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого 43-летнего мужчины. Он обвиняется в нарушении требований пожарной безопасности, из-за чего погибли два человека.

По версии следствия, в апреле 2020 года пьяный обвиняемый лежал на диване в арендованной им комнате на 3 этаже общежития в Ленинском районе. Он закурил и заснул. Из-за сигареты загорелся диван, что привело к крупному пожару.

От пожара произошло задымление комнаты на 5 этаже общежития, где проживали 21-летние мужчина и женщина. Из-за острого отравления угарным газом и продуктами горения мужчина скончался на месте происшествия, а женщина скончалась через два дня в больнице.

Проживающая на 4 этаже общежития женщина, обнаружив признаки пожара, из-за отсутствия возможности эвакуироваться по лестнице, выпрыгнула из окна своей комнаты. Она получила при падении тяжкий вред здоровью.

Сам обвиняемый успел выбежать на улицу. В случае вынесения судом обвинительного приговора злоумышленнику грозит наказание до 7 лет лишения свободы.

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#Новости#Происшествия
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