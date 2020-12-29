atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске пустили поезд, посвящённый 35-летию метро

29 декабря 2020, 05:00
Он стал третьим тематическим составом в подземке.

В понедельник, 28 декабря, в метро Новосибирска начал курсировать поезд-музей, рассказывающий о 35-летней истории подземки. Он стал третьим оформленным составом после поезда, посвященного присвоению Новосибирску звания «Город трудовой доблести» и состава с тематикой к 80-летию Новосибирской областной больницы.

По словам мэра Анатолия Локтя, метрополитен позволил решить стратегические задачи. Сейчас он перевозит более 80 миллионов пассажиров в год. И это больше, чем любой другой транспорт в городе. Система продолжает развиваться. Строится станция «Спортивная», а в перспективе власти хотят продлить Дзержинскую линию. По количеству пассажиров Новосибирский метрополитен третий в стране, а по стоимости проезда - самый дешевый.

Бесперебойную круглосуточную работу подземки обеспечивают две тысячи человек. Для пассажиров доступны восемь станций Ленинской и пять станций Дзержинской линий. Их общая длина - 15,9 километра. В метро ходят 26 составов.

Материалы по теме
В Новосибирске объявили о повышении стоимости проезда в метроВ метро Новосибирска прошла показательная облава на безмасочниковВ метро Новосибирска в ходе облавы поймали 15 безмасочников
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52