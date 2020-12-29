В Новосибирске пустили поезд, посвящённый 35-летию метро

В понедельник, 28 декабря, в метро Новосибирска начал курсировать поезд-музей, рассказывающий о 35-летней истории подземки. Он стал третьим оформленным составом после поезда, посвященного присвоению Новосибирску звания «Город трудовой доблести» и состава с тематикой к 80-летию Новосибирской областной больницы.
По словам мэра Анатолия Локтя, метрополитен позволил решить стратегические задачи. Сейчас он перевозит более 80 миллионов пассажиров в год. И это больше, чем любой другой транспорт в городе. Система продолжает развиваться. Строится станция «Спортивная», а в перспективе власти хотят продлить Дзержинскую линию. По количеству пассажиров Новосибирский метрополитен третий в стране, а по стоимости проезда - самый дешевый.
Бесперебойную круглосуточную работу подземки обеспечивают две тысячи человек. Для пассажиров доступны восемь станций Ленинской и пять станций Дзержинской линий. Их общая длина - 15,9 километра. В метро ходят 26 составов.