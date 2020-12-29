В Новосибирске пустили поезд, посвящённый 35-летию метро

По словам мэра Анатолия Локтя, метрополитен позволил решить стратегические задачи. Сейчас он перевозит более 80 миллионов пассажиров в год. И это больше, чем любой другой транспорт в городе. Система продолжает развиваться. Строится станция «Спортивная», а в перспективе власти хотят продлить Дзержинскую линию. По количеству пассажиров Новосибирский метрополитен третий в стране, а по стоимости проезда - самый дешевый.