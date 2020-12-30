Мэр Анатолий Локоть поздравил жителей Новосибирска с Новым годом

Сегодня, 30 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил с новогодним обращением к жителям города. Он произнес короткую, но искреннюю речь о том, чего желает для себя Новосибирск.
- Все ближе заветная черта, которая отделяет нас от нового, 2021 года. И нам хочется скорее-скорее расстаться с этим очень непростым 2020 годом, который принес нам немало испытаний, немало трудностей, которые мы все-таки с успехом с вами преодолели, - заявил градоначальник.
Локоть пожелал новосибирцам прежде всего здоровья. Он хочет, чтобы все горожане были счастливы. А Новосибирск принял Чемпионат мира по хоккею, построил новые станции метро и продолжал развиваться.