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Мэр Анатолий Локоть поздравил жителей Новосибирска с Новым годом

30 декабря 2020, 19:14
Он выразил уверенность, что город продолжит развиваться, несмотря на трудности.

Сегодня, 30 декабря, мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил с новогодним обращением к жителям города. Он произнес короткую, но искреннюю речь о том, чего желает для себя Новосибирск.

- Все ближе заветная черта, которая отделяет нас от нового, 2021 года. И нам хочется скорее-скорее расстаться с этим очень непростым 2020 годом, который принес нам немало испытаний, немало трудностей, которые мы все-таки с успехом с вами преодолели, - заявил градоначальник.

Локоть пожелал новосибирцам прежде всего здоровья. Он хочет, чтобы все горожане были счастливы. А Новосибирск принял Чемпионат мира по хоккею, построил новые станции метро и продолжал развиваться.

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