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Новосибирцам рассказали, как поставить себе прививку от коронавируса

30 декабря 2020, 17:11
Вакцинация проходит в поликлиниках по месту жительства.

В новосибирском Минздраве рассказали, где и как жители области могут сделать себе прививку от коронавируса. В ответ на запрос НГС в ведомстве сообщили, что организация сбора заявок граждан на вакцинацию поручена главным врачам поликлиник. Людям нужно обращаться в медицинское учреждение по месту жительства.

В некоторых поликлиниках уже начали делать прививки. В регистратурах принимают звонки от граждан, записывают данные и передают в прививочный кабинет. Но перед постановкой вакцины человек должен пройти осмотр у терапевта, который и принимает окончательное решение.

Приоритет сейчас отдан медикам, транспортникам и учителям. Им делают прививки в первую очередь.

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