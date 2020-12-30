Новосибирцам рассказали, как поставить себе прививку от коронавируса

В новосибирском Минздраве рассказали, где и как жители области могут сделать себе прививку от коронавируса. В ответ на запрос НГС в ведомстве сообщили, что организация сбора заявок граждан на вакцинацию поручена главным врачам поликлиник. Людям нужно обращаться в медицинское учреждение по месту жительства.
В некоторых поликлиниках уже начали делать прививки. В регистратурах принимают звонки от граждан, записывают данные и передают в прививочный кабинет. Но перед постановкой вакцины человек должен пройти осмотр у терапевта, который и принимает окончательное решение.
Приоритет сейчас отдан медикам, транспортникам и учителям. Им делают прививки в первую очередь.