Робот Николай поможет новосибирцам попасть к врачу

Если пациент обращается по другому вопросу, или робот затрудняется распознать речь, он переведет звонок на оператора. Ожидается, что через Николая пройдет примерно половина звонков. Как отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, в пиковые дни нагрузка на контакт-центр может превышать 12 тысяч звонков.