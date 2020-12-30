Робот Николай поможет новосибирцам попасть к врачу

В Новосибирской области начал работу интеллектуальный голосовой помощник Николай. Он подключен к Единой регистратуре по номерам 124 и 122. на последнем работает «горячая линия» по вопросам коронавируса.
Николай осуществляет вызов врача на дом и записывает на прием к врачу. Сервис реализован министерством цифрового развития и связи Новосибирской области совместно с региональным министерством здравоохранения.
У пациента робот уточняет только ФИО, дату рождения и специальность врача. Все остальные необходимые данные Николай берет из региональной медицинской информационной системы. Он также способен подтвердить и удалить запись при необходимости.
Если пациент обращается по другому вопросу, или робот затрудняется распознать речь, он переведет звонок на оператора. Ожидается, что через Николая пройдет примерно половина звонков. Как отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолий Дюбанов, в пиковые дни нагрузка на контакт-центр может превышать 12 тысяч звонков.
Министр здравоохранения НСО Константин Хальзов считает, что автоматизация записи на прием существенно улучшит качество работы регистратур. И высвободит специалистов для решения более сложных вопросов.