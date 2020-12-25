Новосибирские полицейские задержали участников группы телефонных мошенников

Полиция задержала телефонных мошенников из Новосибирска. Схема их деятельности была проста и хорошо известна. Лидер группы из Новосибирской области звонил жителям Ростова-на-Дону и выдавал себя за их близкого родственника. Он сообщал, что задержан за совершение преступления, связанного с причинением вреда здоровью. Затем, меняя голос, продолжал беседу от имени сотрудника полиции и предлагал за денежное вознаграждение решить вопрос о непривлечении мнимого правонарушителя к уголовной ответственности.
Его подельник на месте приезжал к обманутым гражданам, забирал деньги и переводил их организатору. Оба подозреваемых были задержаны.«При проведении обысков в квартирах соучастников изъяты 5 мобильных телефонов, 9 sim-карт, 11 банковских карт, имеющих значение для расследования уголовного дела. Кроме того, обнаружены электронные переписки о совершенных и готовящихся преступлениях, а также денежные средства. На автомобиль одного из подозреваемых наложен арест.
По версии следствия, группа действовала с августа по ноябрь 2020 года. За это время злоумышленники совершили не менее 10 противоправных деяний, от которых пострадали граждане в возрасте от 65 до 90 лет.
Возбуждены уголовные дела по ст. 159 УК РФ. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление всех фактов противоправной деятельности фигурантов.