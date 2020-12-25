Новосибирские полицейские задержали участников группы телефонных мошенников

Полиция задержала телефонных мошенников из Новосибирска. Схема их деятельности была проста и хорошо известна. Лидер группы из Новосибирской области звонил жителям Ростова-на-Дону и выдавал себя за их близкого родственника. Он сообщал, что задержан за совершение преступления, связанного с причинением вреда здоровью. Затем, меняя голос, продолжал беседу от имени сотрудника полиции и предлагал за денежное вознаграждение решить вопрос о непривлечении мнимого правонарушителя к уголовной ответственности.