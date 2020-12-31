Новосибирцам пообещали консультации врачей по коронавирусу через интернет

Чтобы получить консультацию онлайн, достаточно авторизоваться в Личном кабинете на портале reg.nso.ru, в том числе через учетную запись портала госуслуг, и во вкладке «Записаться на прием» выбрать сервис «Телемедицинская консультация по COVID-19». Далее можно выбрать дежурного врача и удобное время. В Личном кабинете отобразится ссылка, по которой в назначенное время нужно перейти с любого гаджета с доступом в интернет для связи с врачом. Сервис доступен уже сегодня, а также в праздничные новогодние дни.