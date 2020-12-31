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В Новосибирске сняли на видео ночную погоню ГИБДД за пьяным нарушителем

31 декабря 2020, 14:59
Задержать его удалось лишь в городе Обь.

В Новосибирске ночью семь экипажей ГИБДД гнались за пьяным водителем «Тойоты». Его заметили на Гусинобродском шоссе, а задержать удалось лишь в городе Обь.

Погоня началась около 1.30 ночи. Водитель не остановился по требованию сотрудников. Нарушителя преследовали по Волочаевской, проспекту Дзержинского, Фрунзе, потом на левом берегу Оби.

После задержания выяснилось, что за рулем был пьяный 33-летний сибиряк. Ранее он уже был лишен прав. Теперь для него наступает уголовная ответственность по статье 264 УК РФ.

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