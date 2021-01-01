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Фотография из Новосибирска стала вирусной и попала в иностранную прессу

1 января 2021, 15:21
Свой триумфальный поход по Интернету фотография начала 28 декабря.

Фотография, сделанная в Новосибирске прославила легендарные сибирские морозы. Снимок, выполненный во время аномальных холодов, попал в иностранные СМИ и стал мемом.

Свой триумфальный поход по Интернету фотография начала 28 декабря. Снимок с разбитым яйцом и замёрзшей лапшой опубликовал в Твиттере @olegsvn.

Его моментально перепостили индийские ABP live и NDTV, потом снимок появился в американском издании Snopes. «Снимок из Сибири показывает, насколько холодными могут быть зимы. Продукты замерзли в воздухе из-за холодной окружающей среды», - пишут иностранцы.

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