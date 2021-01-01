Фотография из Новосибирска стала вирусной и попала в иностранную прессу

Его моментально перепостили индийские ABP live и NDTV, потом снимок появился в американском издании Snopes. «Снимок из Сибири показывает, насколько холодными могут быть зимы. Продукты замерзли в воздухе из-за холодной окружающей среды», - пишут иностранцы.