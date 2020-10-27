Власти прокомментировали фото с пациентами на лестнице госпиталя в НСО

Минздрав НСО признал действительной информацию о недостатке мест для приема ковидных больных в инфекционном госпитале Куйбышевской ЦРБ. Там больные коронавирусом лежат на лестничных пролетах, иногда даже на лавочках, а не на больничных койках. В Куйбышеве организован межрайонный инфекционный госпиталь на 60 мест. Он также принимает жителей Барабинского, Северного, Убинского, Здвинского и Чановского районов.