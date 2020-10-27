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Власти прокомментировали фото с пациентами на лестнице госпиталя в НСО

27 октября 2020, 16:24
В министерстве отметили, что часть пациентов не может быть выписана из-за отсутствия в аптеках ряда лекарственных препаратов, необходимых для лечения пневмонии.

Минздрав НСО признал действительной информацию о недостатке мест для приема ковидных больных в инфекционном госпитале Куйбышевской ЦРБ. Там больные коронавирусом лежат на лестничных пролетах, иногда даже на лавочках, а не на больничных койках. В Куйбышеве организован межрайонный инфекционный госпиталь на 60 мест. Он также принимает жителей Барабинского, Северного, Убинского, Здвинского и Чановского районов.

"В настоящий момент в инфекционном госпитале Куйбышевской ЦРБ находятся на лечении 70 человек с подозрением на коронавирусную инфекцию и подтвержденным диагнозом", - заявили в министерстве здравоохранения Новосибирской области. Это пациенты, которым нужно круглосуточное медицинское наблюдение, остальные лечатся дома.

Также в министерстве отметили, что часть пациентов не может быть выписана из-за отсутствия в аптеках ряда лекарственных препаратов, необходимых для лечения пневмонии. Получить помощь куйбышевцы могут лишь в стационаре.

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