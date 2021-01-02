В Новосибирске следователи начали проверку после гибели девочки на горке

В Новосибирске следователи начали проверку после смерти девятилетней девочки. Об этом сообщают «Вести-Новосибирск» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.
Напомним, девочка погибла 1 января при катании на "ватрушке" с горки в Первомайском районе. Она на большой скорости врезалась в металлическое ограждение и разбилась.
По данным очевидцев, девочка каталась в неподходящем для этого месте на склоне горнолыжного комплекса рядом с микрорайоном Весенний. Следователи в настоящее время устанавливают все причины произошедшего.