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В Новосибирске следователи начали проверку после гибели девочки на горке

2 января 2021, 13:03
Она каталась с горки и ударилась о железное ограждение

В Новосибирске следователи начали проверку после смерти девятилетней девочки. Об этом сообщают «Вести-Новосибирск» со ссылкой на старшего помощника руководителя управления Следственного комитета по взаимодействию со СМИ Анастасию Кулешову.

Напомним, девочка погибла 1 января при катании на "ватрушке" с горки в Первомайском районе. Она на большой скорости врезалась в металлическое ограждение и разбилась.

По данным очевидцев, девочка каталась в неподходящем для этого месте на склоне горнолыжного комплекса рядом с микрорайоном Весенний. Следователи в настоящее время устанавливают все причины произошедшего.

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#Новости#Происшествия
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