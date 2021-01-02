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В Новосибирской области еще 154 человека заболели коронавирусом

2 января 2021, 14:50
На утро 2 января в регионе зарегистрирован 28 191 случай COVID-19.

По данным оперативного штаба на утро 2 января в регионе зарегистрирован 28 191 случай COVID-19 (+154 за сутки), в том числе у 1 647 детей. 24 367 человек выздоровели (+127 за сутки).

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 62 года, 67 лет, 69 лет и женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 983 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 152 человека. На ИВЛ – 30 пациентов.

Госпитализированы 7 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 612.

В больницы районов области госпитализированы 1 034 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области сделано 1 080 222 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением остаются 4 163 жителя региона, 83 169 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 168 обращений, госпитализированы 22 человека.

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