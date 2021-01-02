В Новосибирской области еще 154 человека заболели коронавирусом

Скончались еще девять пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 62 года, 67 лет, 69 лет и женщины в возрасте 65 лет, 68 лет, 69 лет, 72 года, 85 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 983 человека.