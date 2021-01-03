В Новосибирске снова обстреляли фейерверками стену жилого дома

Сегодня, в ночь на 3 января, в Кировском районе Новосибирска обстреляли фейерверками стену жилого дома. Неудачный салют организовали на улице Воскресной.
Залпы неправильно установленного фейерверка пришлись по стене многоквартирного жилого дома, сообщают подписчики АСТ-54. В конце декабря похожая ситуация произошла в Квартале «Панорама».
В МЧС напомнили, что площадка для запуска фейерверка должна быть ровной, над ней не должно быть деревьев, линий электропередач и других препятствий. Кроме того, она должна находиться на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов.