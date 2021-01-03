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В Новосибирской области сделали миллион тестов на коронавирус

3 января 2021, 20:36
Они помогли выявить 28 341 заболевших.

Новосибирский оперштаб утром 3 января сообщил о том, что с начала пандемии в регионе зарегистрирован 28 341 случай COVID-19, в том числе у 1 653 детей. 24 518 человек уже выписаны с выздоровлением.

На сегодняшний день госпитализированы 8 детей с подозрением на коронавирус или с подтвержденным диагнозом. Таких взрослых пациентов в инфекционных стационарах Новосибирска – 1 667, а в больницах по области - 1 018.

Всего в Новосибирской области сделано 1 080 825 тестов на коронавирус. Под наблюдением медиков продолжают оставаться 4 045 жителей региона, а 83 466 с него сняты.

За прошедшие сутки медиками в регионе зарегистрировано 352 обращения из-за ОРВИ. Госпитализированы 13 человек.

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