Новосибирцы пожаловались на сильный смог в морозы

Напомним, в городе был зафиксирован максимальный уровень загрязнения воздуха. А синоптики пояснили, что в течение дня 2 января и ночи 3 января в Новосибирске не было осадков. Низкие температуры способствовали сохранению вредных примесей в воздухе. Поэтому видимость и ухудшилась до 200 метров.