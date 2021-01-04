Новосибирцы пожаловались на сильный смог в морозы

Накануне, 3 января, жители Новосибирска обратили внимание на смог над городом. Они пожаловались на дымку в воздухе, из-за которой снизилась видимость на дорогах.
- Смог стоит такой, что соседнего дома не видно. На улице находиться невозможно, дома также — головная боль и обострение астмы, - приводит КП-Новосибирск слова своего читателя.
Напомним, в городе был зафиксирован максимальный уровень загрязнения воздуха. А синоптики пояснили, что в течение дня 2 января и ночи 3 января в Новосибирске не было осадков. Низкие температуры способствовали сохранению вредных примесей в воздухе. Поэтому видимость и ухудшилась до 200 метров.