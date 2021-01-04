atas.info
ГлавноеВсе новости

Новосибирцы пожаловались на сильный смог в морозы

4 января 2021, 12:14
Видимость ухудшалась до 200 метров

Накануне, 3 января, жители Новосибирска обратили внимание на смог над городом. Они пожаловались на дымку в воздухе, из-за которой снизилась видимость на дорогах.

- Смог стоит такой, что соседнего дома не видно. На улице находиться невозможно, дома также — головная боль и обострение астмы, - приводит КП-Новосибирск слова своего читателя.

Напомним, в городе был зафиксирован максимальный уровень загрязнения воздуха. А синоптики пояснили, что в течение дня 2 января и ночи 3 января в Новосибирске не было осадков. Низкие температуры способствовали сохранению вредных примесей в воздухе. Поэтому видимость и ухудшилась до 200 метров.

Материалы по теме
Наркоман из Бердска не смог разжалобить областной судВ Новосибирске15-летний мальчик залез на дерево и не смог спуститьсяНа сильный смог опять пожаловались в Новосибирске
#Новости#Общество
Подпишитесь
Проводы мобилизованных под Новосибирском: опубликовано видео
Сегодня, 18:47
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52