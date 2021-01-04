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В Бердске директором ОДМ назначен 25-летний Владислав Дубровский

4 января 2021, 15:35
Он произвел неизгладимое впечатление на конкурсную комиссию.

В Бердске Отдел по делам молодежи местной администрации с 11 января возглавит 25-летний Владислав Дубровский. Молодой человек стал победителем конкурса, который прошел в конце декабря.

Кандидатуру Дубровского уже одобрил мэр Шестернин, который также недавно прошел очередную процедуру отбора. По словам его заместителя, Жанны Шуровой, Дубровский произвел на членов конкурсной комиссии неизгладимое впечатление, представив исчерпывающую программу развития отдла.

Всего на должность претендовали три человека. Один из них, Павел Болотин, отозвал свою кандидатуру.

Владислав Дубровский работает в ОДМ с сентября 2020 года. До того он являлся методистом в Центре развития культуры Искитимского района.

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