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Мэр Бердска Шестернин под Новый год сходил в баню

1 января 2021, 15:13
Мэр заявил, что в бане жителям Бердска будет комфортно.

Глава Бердска Евгений Шестернин и несколько его заместителей, а также депутат Заксобрания НСО Валерий Бадьин, председатель местного Совета депутатов Владимир Голубев и директор УКС Антон Антонов 31 декабря поучаствовали в техническом открытии городской бани. Также вместе с чиновниками объект посетили общественники.

Гостям рассказали, что в бане есть вестибюль, касса, буфет и зал ожидания. И само собой в бане имеется раздевалка, мыльная с душевыми, парильная с двумя печками, бельевая и санузлы для посетителей и персонала. Также баня оборудована для посещения инвалидами.

Евгений Шестернин остался удовлетворен увиденным. Он заявил, что в бане жителям Бердска будет комфортно. В ней будут чередоваться мужские и женские дни. Еще один день будет выделен для мытья людей с ограниченными возможностями.

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