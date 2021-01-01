Мэр Бердска Шестернин под Новый год сходил в баню

Гостям рассказали, что в бане есть вестибюль, касса, буфет и зал ожидания. И само собой в бане имеется раздевалка, мыльная с душевыми, парильная с двумя печками, бельевая и санузлы для посетителей и персонала. Также баня оборудована для посещения инвалидами.