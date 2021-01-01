Мэр Бердска Шестернин под Новый год сходил в баню

Глава Бердска Евгений Шестернин и несколько его заместителей, а также депутат Заксобрания НСО Валерий Бадьин, председатель местного Совета депутатов Владимир Голубев и директор УКС Антон Антонов 31 декабря поучаствовали в техническом открытии городской бани. Также вместе с чиновниками объект посетили общественники.
Гостям рассказали, что в бане есть вестибюль, касса, буфет и зал ожидания. И само собой в бане имеется раздевалка, мыльная с душевыми, парильная с двумя печками, бельевая и санузлы для посетителей и персонала. Также баня оборудована для посещения инвалидами.
Евгений Шестернин остался удовлетворен увиденным. Он заявил, что в бане жителям Бердска будет комфортно. В ней будут чередоваться мужские и женские дни. Еще один день будет выделен для мытья людей с ограниченными возможностями.