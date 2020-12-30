Освободившийся из колонии экс-мэр Илья Потапов приедет в Бердск до конца 2020 года

Вышедший на свободу из колонии №18 бывший мэр Бердска Илья Потапов может приехать в Бердск до конца года. Об этом«Курьер. Среда. Бердск» сообщил со ссылкой на местных коммунистов, которых представлял Потапов.
Бывший чиновник отсидел 7,5 лет за взяточничество и другие коррупционные преступления. Ему предстоит еще 2 года исправительных работ с отчислением 20% зарплаты в доход государства.
Как рассказал секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов, Потапов высказал намерение заехать в город пообщаться. Сейчас он живет в Новосибирске, куда переехала семья.