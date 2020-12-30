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Освободившийся из колонии экс-мэр Илья Потапов приедет в Бердск до конца 2020 года

30 декабря 2020, 19:58
Местные коммунисты сообщили о возможной встрече с бывшим градоначальником

Вышедший на свободу из колонии №18 бывший мэр Бердска Илья Потапов может приехать в Бердск до конца года. Об этом«Курьер. Среда. Бердск» сообщил со ссылкой на местных коммунистов, которых представлял Потапов.

Бывший чиновник отсидел 7,5 лет за взяточничество и другие коррупционные преступления. Ему предстоит еще 2 года исправительных работ с отчислением 20% зарплаты в доход государства.

Как рассказал секретарь бердского горкома КПРФ Сергей Бессонов, Потапов высказал намерение заехать в город пообщаться. Сейчас он живет в Новосибирске, куда переехала семья.

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