В Бердске с 1 января закроют отделение ПФР

Как рассказала замначальника пока еще существующего бердского управления ПФР Татьяна Кусова, произойдет реорганизация в виде слияния в Пенсионный фонд Советского района Новосибирска. Для жителей Бердска предоставление государственных услуг ПФР не изменяется. Попасть на прием можно будет все так же по предварительной записи через сайт или по телефону 2-63-95.