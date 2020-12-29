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В Бердске с 1 января закроют отделение ПФР

29 декабря 2020, 17:22
Создается межрайонное управление.

В Бердске с 1 января упраздняется управление Пенсионного фонда России. При этом создается межрайонное управление этой же организации.

Как рассказала замначальника пока еще существующего бердского управления ПФР Татьяна Кусова, произойдет реорганизация в виде слияния в Пенсионный фонд Советского района Новосибирска. Для жителей Бердска предоставление государственных услуг ПФР не изменяется. Попасть на прием можно будет все так же по предварительной записи через сайт или по телефону 2-63-95.

Граждане смогут обращаться по адресу улица Островского, 66. Там останется клиентская служба управления.

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