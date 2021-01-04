В Бердске «Додо Пиццу» и «Макдоналдс» проверили на санэпидрежим в дни COVID-19

В Бердске продолжаются проверки магазинов и кафе на предмет соблюдения санитарных норм. Новогодние праздники не остановили желающих поймать нарушителей.
Накануне, 3 января, проверки прошли в сетевых ресторанах «Додо Пицца» и McDomalds. Оба продают еду на вынос, как и обслуживают посетителей в зале.
Замечаний к фастфуду не обнаружилось, передает Бердск-Онлайн. Предприятия соблюдают все санитарные требования.
Зато на нарушениях попались пивной и рыбный магазины. Их накажут штрафами за отсутствие рециркуляторов воздуха и средств дезинфекции.