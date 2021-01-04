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В Бердске «Додо Пиццу» и «Макдоналдс» проверили на санэпидрежим в дни COVID-19

4 января 2021, 16:43
Облавы продолжаются и в период праздников.

В Бердске продолжаются проверки магазинов и кафе на предмет соблюдения санитарных норм. Новогодние праздники не остановили желающих поймать нарушителей.

Накануне, 3 января, проверки прошли в сетевых ресторанах «Додо Пицца» и McDomalds. Оба продают еду на вынос, как и обслуживают посетителей в зале.

Замечаний к фастфуду не обнаружилось, передает Бердск-Онлайн. Предприятия соблюдают все санитарные требования.

Зато на нарушениях попались пивной и рыбный магазины. Их накажут штрафами за отсутствие рециркуляторов воздуха и средств дезинфекции.

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