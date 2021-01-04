В Новосибирске сотни замерзших сибиряков подрались с охраной аквапарка

Сегодня, 4 января, новосибирский аквапарк «Аквамир» угодил в колоссальный скандал, причиной которого стали коронавирусные ограничения. Охрана не пустила внутрь людей, которые приехали издалека, в том числе из Красноярска и Иркутска, и у гостей на руках были оплаченные билеты. А все потому, что людей скопилось слишком много, и это грозило нарушением коронавирусных ограничений. В итоге около сотни приехавших были вынуждены стоять на улице в 30-градусный мороз.