В Новосибирске сотни замерзших сибиряков подрались с охраной аквапарка

Сегодня, 4 января, новосибирский аквапарк «Аквамир» угодил в колоссальный скандал, причиной которого стали коронавирусные ограничения. Охрана не пустила внутрь людей, которые приехали издалека, в том числе из Красноярска и Иркутска, и у гостей на руках были оплаченные билеты. А все потому, что людей скопилось слишком много, и это грозило нарушением коронавирусных ограничений. В итоге около сотни приехавших были вынуждены стоять на улице в 30-градусный мороз.
- Мы приехали из Иркутска и нас не пустили. Деньги за билеты не возвращают. Администрация на разговор не идёт, ни один телефон не отвечает. Электронный помощник предлагает составить претензию и выслать её Почтой России. На улице собралось около 60 человек, остальные грелись в машинах, — рассказала подписчица сообщества АСТ-54.
По данным людей из толпы, им объяснили, что из-за коронавируса количество посещений ограничено. Замерзшие люди пытались открыть двери. В итоге началась словесная перебранка с охранниками, которые не стеснялись в выражениях. Дело дошло до потасовки. Сообщается о попытках гостей завязать драку с охраной.
После инцидента «Аквамир» прекратил продажу билетов на своем сайте. Желающих сделать покупку предупреждают, что по требованию Роспотребнадзора на территории аквапарка действует ограничения по максимальном количеству посетителей, одновременно находящихся на территории комплекса.
На сайте указан телефон, по которому можно решить организационные вопросы. Но люди жалуются, что по этому номеру невозможно дозвониться. Потерявшие время и нервы сибиряки не знают, как им вернуть хотя бы деньги.