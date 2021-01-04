Водители новосибирских автобусов пожаловались на жуткий туалет на конечной

Сегодня, 4 января, водители новосибирских автобусов №29 пожаловались на состояние конечных остановок. Особое внимание они обратили на состояние туалета, которым пользуются они и кондукторы.
Как рассказали в сообществе АСТ-54 водители, они стараются сделать дела быстро и за автобусом. Потому что к туалету или за него пройти невозможно.
- Вот так вот и работаем по 15 часов. А самое интересное, что все ни при чём. Перевозчики утверждают, что отвечает за это ЦУГАЭТ, а управление всё сваливает на перевозчика. В итоге — нулевой результат, - жалуются люди.