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Водители новосибирских автобусов пожаловались на жуткий туалет на конечной

4 января 2021, 23:30
Они работают по 15 часов в сутки в нечеловеческих условиях.

Сегодня, 4 января, водители новосибирских автобусов №29 пожаловались на состояние конечных остановок. Особое внимание они обратили на состояние туалета, которым пользуются они и кондукторы.

Как рассказали в сообществе АСТ-54 водители, они стараются сделать дела быстро и за автобусом. Потому что к туалету или за него пройти невозможно.

- Вот так вот и работаем по 15 часов. А самое интересное, что все ни при чём. Перевозчики утверждают, что отвечает за это ЦУГАЭТ, а управление всё сваливает на перевозчика. В итоге — нулевой результат, - жалуются люди.

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