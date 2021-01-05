В Новосибирске аквапарк сменил охранников после драки с посетителями на входе

Новосибирский аквапарк «Аквамир» попытался выйти из скандала, в который он попал накануне, прославившись не только на всю Сибирь, но и страну. Напомним, у входа в помещение аквапарка произошла потасовка с элементами драки между посетителями и охранниками аквапарка, которые не пускали людей с билетами в помещение при лютом морозе на улице. Причиной стали коронавирусные ограничения, которые не допускают скопления людей.