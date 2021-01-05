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В Новосибирске аквапарк сменил охранников после драки с посетителями на входе

5 января 2021, 13:54
Теперь очереди переместились внутрь помещения.

Новосибирский аквапарк «Аквамир» попытался выйти из скандала, в который он попал накануне, прославившись не только на всю Сибирь, но и страну. Напомним, у входа в помещение аквапарка произошла потасовка с элементами драки между посетителями и охранниками аквапарка, которые не пускали людей с билетами в помещение при лютом морозе на улице. Причиной стали коронавирусные ограничения, которые не допускают скопления людей.

Позднее на сайте комплекса «Аквамир» появились извинения перед всеми, чьи планы оказались нарушены длительным ожиданием в очереди. А это были целые семьи не только из Новосибирска, но и из других сибирских городов.

- Для вашего комфортного отдыха вчера ночью была полностью изменена система прохода гостей, — заявилив в аквапарке. Теперь здесь увеличили штат сотрудников и сменили подрядчика, занимающегося охраной.

По телефону посетителям рекомендуют приезжать ко времени, указанном в билете. Ожидать своей очереди на вход можно уже внутри помещения, на втором этаже аквапарка.

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