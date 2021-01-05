В Новосибирске при пожаре в дачном доме погиб человек

В МЧС сообщают, что в первые дни 2021 года фиксируется существенное увеличение числа пожаров в сравнении таким же периодом прошлого года. Их стало больше на 62%. С 31 декабря по 3 января пожарные 122 раза выезжали на тушение. Чаще всего пожары возникали из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и отопительных печей. Рост числа пожаров в новосибирском управлении МЧС связывают с аномально низкими температурами.