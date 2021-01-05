В Новосибирске при пожаре в дачном доме погиб человек

В понедельник, 4 января, В Кировском районе Новосибирска погиб человек при пожаре в СНТ "Радуга". Сотрудники МЧС прибыли по вызову в 21:32, но узкие дачные дорожки помешали подъехать к дому вплотную и пришлось прокладывать магистральную линию.
Дом был уже полностью охвачен огнем, он начал разрушаться, произошел обрыв электрических проводов. Пожарные не могли начать тушение, пока не приехали сотрудники городских электросетей.
Огонь был локализован только 23:11. К этому времени дом площадью 30 квадратных метров полностью обрушился, и под завалами было обнаружено тело погибшего.
В МЧС сообщают, что в первые дни 2021 года фиксируется существенное увеличение числа пожаров в сравнении таким же периодом прошлого года. Их стало больше на 62%. С 31 декабря по 3 января пожарные 122 раза выезжали на тушение. Чаще всего пожары возникали из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования и отопительных печей. Рост числа пожаров в новосибирском управлении МЧС связывают с аномально низкими температурами.