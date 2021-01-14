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Posted 14 января 2021, 10:35

Published 14 января 2021, 10:35

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

Новосибирский министр прокомментировал ситуацию в детском доме для инвалидов в Ояше

14 января 2021, 10:35
Он попросил СМИ не педалировать тему до завершения расследования.

В Новосибирской области 3 января правоохранительными органами началась проверка из-за информации о жестоком обращении с 17-летним подростком-инвалидом в детском доме-интернате. Поводом для нее стала информация в соцсетях и СМИ, что органы опеки поместили 17-летнего подростка в «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей», где над ним якобы издевались, привязывая к кровати и избивая.

По словам министра труда и социального развития Новосибирской области Ярославп Фролова, его ведомство также предприняло действия. Была сформирована комиссия, которая выехала в учреждение и проверила организацию процессов питания, ухода за детьми, воспитательной работы, оказание медпомощи.

Чиновник добавил, что с 11 января в интернате работают представители Россдравнадзора, Роспотребнадзора и прокуратуры. Также вопросом занимается Следственный комитет. Проведена судебно-медицинская экспертиза.

- В данной ситуации мы вынуждены придерживаться тех ограничительных мероприятий, которые на нас накладывают рамки закона. Следственные действия, плюс закон о персональных данных, и закон о медицинской тайне не позволяют мне конкретно комментировать данную ситуацию, - заявил Фролов.

Министр не вправе сейчас назвать имя и фамилию ребенка, его диагноз, и причины, которые привели к развитию данной ситуации. Хотя пострадавшему уже исполнилось 18 лет.

Чиновник заверил, что интернат всегда был на хорошем счету. Он единственный с таким профилем в Новосибирской области, и сейчас насчитывает более 400 воспитанников. По словам министра, власти очень заинтересованы в скорейшем разборе произошедшего.

В ответ на вопрос журналистов об издевательствах, о чем рассказала одна из матерей, чиновник заявил, что его это удивляет - «если данная мама наблюдала все эти нелицеприятные процессы в течение трех лет, то почему она только сейчас нашла в себе силы донести эти факты до общественности». Ранее, напомним, родственники сообщали, что их якобы не пускали в интернат из-за пандемии коронавируса.

Министр также рассказал, что в интернате сейчас очень нервозная обстановка. Его сотрудники возмущены давлением, которое на них оказывается. Накануне коллектив учреждения на своем сайте обратился к СМИ с возмущением по поводу публикаций, которые наносят ущерб репутации интерната.

- В журналистских материалах в качестве обвинительных аргументов используются непроверенные, и, по нашему мнению, недостоверные сведения, которые в свою очередь вызывают провокационные комментарии - говорится в обращении.

Напомним, накануне СКР возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». По данным следствия, а течение года 17-летний подросток находился в интернате. Там он получил телесные повреждения в виде множественных ушибов и ссадин на теле и конечностях. Кроме того, у мальчика отмечены признаки истощения организма.

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