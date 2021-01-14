Новосибирский министр прокомментировал ситуацию в детском доме для инвалидов в Ояше

В ответ на вопрос журналистов об издевательствах, о чем рассказала одна из матерей, чиновник заявил, что его это удивляет - «если данная мама наблюдала все эти нелицеприятные процессы в течение трех лет, то почему она только сейчас нашла в себе силы донести эти факты до общественности». Ранее, напомним, родственники сообщали, что их якобы не пускали в интернат из-за пандемии коронавируса.