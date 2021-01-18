Под Новосибирском собак массово отравили ядом

Posted 18 января 2021, 13:59
Published 18 января 2021, 13:59
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
Около посёлка Ремесленный в Новосибирском районе неизвестные отравили стаю собак. О происшествии рассказывает "Вести.Новосибирск".
Сообщается, что за животными долгое время ухаживали волонтеры. Из шести собак три найдены мертвыми, еще три - пропали.
"Они жили в собственных будках, лишены агрессии, стерилизованные. Какие-то нелюди отравили даже безобидных щенков. Под удар стали попадать и хозяйские псы" - приводит сайт слова волонтера Оксаны. Девушка утверждает, что недавно так же умерли такса и щенок хаски.
Всего счет погибших собак уже достиг десяти. Зоозащитники уверены, что псам подмешали в фарш крысиный яд. Точную причину гибели животных установит судмедэкспертиза.