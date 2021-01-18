Под Новосибирском собак массово отравили ядом

"Они жили в собственных будках, лишены агрессии, стерилизованные. Какие-то нелюди отравили даже безобидных щенков. Под удар стали попадать и хозяйские псы" - приводит сайт слова волонтера Оксаны. Девушка утверждает, что недавно так же умерли такса и щенок хаски.