Депутата заксобрания НСО Сичкарёва осудят за мошенничество с грантами

Posted 19 января 2021, 12:47
Published 19 января 2021, 12:47
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
Следственный комитет Новосибирской области передал в суд уголовное дело, фигурантами которого являются депутата Заксобрания Валентин Сичкарёв, фермер и директор ООО «Сельхозпрод». Они обвиняются в особо крупном мошенничестве.
Зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Сичкарёв сейчас находится на свободе. Как полагает следствие, в июле 2017 года Минсельхоз НСО выделил средства на развитие семейной животноводческой фермы. В конце 2019 года остаток гранта превышал 2,3 миллиона рублей.
Как следует из материалов дела, обвиняемые изготовили фиктивные документы, согласно которым в чулымском поселке Кокошино был отремонтирован животноводческий комплекс. на самом деле работы там не проводились.
Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Теперь точку в этом деле должен поставить суд.