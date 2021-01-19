Депутата заксобрания НСО Сичкарёва осудят за мошенничество с грантами

Зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Сичкарёв сейчас находится на свободе. Как полагает следствие, в июле 2017 года Минсельхоз НСО выделил средства на развитие семейной животноводческой фермы. В конце 2019 года остаток гранта превышал 2,3 миллиона рублей.