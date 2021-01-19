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Posted 19 января 2021, 12:47

Published 19 января 2021, 12:47

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

Депутата заксобрания НСО Сичкарёва осудят за мошенничество с грантами

19 января 2021, 12:47
Следствие собрало достаточную доказательственную базу.

Следственный комитет Новосибирской области передал в суд уголовное дело, фигурантами которого являются депутата Заксобрания Валентин Сичкарёв, фермер и директор ООО «Сельхозпрод». Они обвиняются в особо крупном мошенничестве.

Зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Сичкарёв сейчас находится на свободе. Как полагает следствие, в июле 2017 года Минсельхоз НСО выделил средства на развитие семейной животноводческой фермы. В конце 2019 года остаток гранта превышал 2,3 миллиона рублей.

Как следует из материалов дела, обвиняемые изготовили фиктивные документы, согласно которым в чулымском поселке Кокошино был отремонтирован животноводческий комплекс. на самом деле работы там не проводились.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Теперь точку в этом деле должен поставить суд.

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#Криминал
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