Вандалы разрушили снежные скульптуры в сквере Новосибирска

Posted 19 января 2021, 13:11
Published 19 января 2021, 13:11
Modified 5 августа 2022, 12:10
Updated 5 августа 2022, 12:10
В Новосибирске неизвестные вандалы испортили снежные фигуры в Первомайском сквере. Произошло это в ночь на 19 января.
О ЧП рассказал в своих соцсетях мэр Новосибирска Анатолий Локоть. "Замечательные работы, над созданием которых несколько дней трудились команды художников и скульпторов, взрослые и дети из разных сибирских городов. Большинство не подлежат восстановлению, их пришлось убрать", - заявил градоначальник. Он добавил, что возмущен безобразным поступком хулиганов.
Сейчас злоумышленников разыскивают полицейские. Заявителем выступила администрация Центрального округа Новосибирска.