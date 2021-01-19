Вандалы разрушили снежные скульптуры в сквере Новосибирска

О ЧП рассказал в своих соцсетях мэр Новосибирска Анатолий Локоть. "Замечательные работы, над созданием которых несколько дней трудились команды художников и скульпторов, взрослые и дети из разных сибирских городов. Большинство не подлежат восстановлению, их пришлось убрать", - заявил градоначальник. Он добавил, что возмущен безобразным поступком хулиганов.