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Posted 19 января 2021, 13:11

Published 19 января 2021, 13:11

Modified 5 августа 2022, 12:10

Updated 5 августа 2022, 12:10

Вандалы разрушили снежные скульптуры в сквере Новосибирска

19 января 2021, 13:11
Мэр Локоть возмущен безобразным поступком хулиганов.

В Новосибирске неизвестные вандалы испортили снежные фигуры в Первомайском сквере. Произошло это в ночь на 19 января.

О ЧП рассказал в своих соцсетях мэр Новосибирска Анатолий Локоть. "Замечательные работы, над созданием которых несколько дней трудились команды художников и скульпторов, взрослые и дети из разных сибирских городов. Большинство не подлежат восстановлению, их пришлось убрать", - заявил градоначальник. Он добавил, что возмущен безобразным поступком хулиганов.

Сейчас злоумышленников разыскивают полицейские. Заявителем выступила администрация Центрального округа Новосибирска.

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#Происшествия
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