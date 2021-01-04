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Томские художники борются за победу в фестивале снежных скульптур в Новосибирске

5 января 2021, 00:17
Местом проведения стал Первомайский сквер.

В Новосибирске начался фестиваль снежной скульптуры. В нем принимает участие команда из Томска, которая нацелена победить.

Всего в конкурсе, который проводится с 4 по 8 января, участвуют 15 команд скульпторов из Барнаула, Омска, Сочи, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска. Заявлены также представители Казахстана и Киргизии.

Результат работы скульпторов будет доступен для зрителей до конца января. Они расположатся в Первомайском сквере, где приготовили 15 снежных блоков размером 2,5х2,5 метра каждый.

В прошлом году победителями стали как раз представители Томска. Вторыми стали омичи, а третьими - команда из Новосибирска.

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