Томские художники борются за победу в фестивале снежных скульптур в Новосибирске

В Новосибирске начался фестиваль снежной скульптуры. В нем принимает участие команда из Томска, которая нацелена победить.
Всего в конкурсе, который проводится с 4 по 8 января, участвуют 15 команд скульпторов из Барнаула, Омска, Сочи, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска. Заявлены также представители Казахстана и Киргизии.
Результат работы скульпторов будет доступен для зрителей до конца января. Они расположатся в Первомайском сквере, где приготовили 15 снежных блоков размером 2,5х2,5 метра каждый.
В прошлом году победителями стали как раз представители Томска. Вторыми стали омичи, а третьими - команда из Новосибирска.