Томские художники борются за победу в фестивале снежных скульптур в Новосибирске

Всего в конкурсе, который проводится с 4 по 8 января, участвуют 15 команд скульпторов из Барнаула, Омска, Сочи, Красноярска, Санкт-Петербурга, Москвы, Хабаровска. Заявлены также представители Казахстана и Киргизии.