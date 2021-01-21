На несогласованную акцию в поддержку Навального собрались выйти тысячи новосибирцев

23 января в 8 крупнейших городах Сибири ожидаются митинги митинги, шествия и одиночные пикеты. Об акциях заявили сторонники Навального в Новосибирске, Красноярске, Омске, Кемерово, Барнауле, Иркутске, Улан-Удэ и Томске. В соцсетях о готовности выйти на улицы заявили 2700 жителей Новосибирска.