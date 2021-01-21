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Posted 21 января 2021, 09:23

Published 21 января 2021, 09:23

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

На несогласованную акцию в поддержку Навального собрались выйти тысячи новосибирцев

21 января 2021, 09:23
В соцсетях о желании участвовать заявили 2700 жителей Новосибирска.

23 января в 8 крупнейших городах Сибири ожидаются митинги митинги, шествия и одиночные пикеты. Об акциях заявили сторонники Навального в Новосибирске, Красноярске, Омске, Кемерово, Барнауле, Иркутске, Улан-Удэ и Томске. В соцсетях о готовности выйти на улицы заявили 2700 жителей Новосибирска.

Акции эти являются не согласованными. Однако организаторы все равно планируют провести шествие по Красному проспекту в сторону площади Ленина.

Также сторонники Навального продолжают пикеты на главной площади города. Как заявили в мэрии, никаких заявок на проведение публичной акции от организаторов не поступало.

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