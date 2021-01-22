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Posted 22 января 2021, 06:05

Published 22 января 2021, 06:05

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

В Новосибирской области выявили 140 новых случаев коронавируса

22 января 2021, 06:05
Около 3 тыс. человек заболели ОРВИ.

140 жителей Новосибирской области узнали о положительных результатах тестов на коронавирус за минувшие сутки.

Оперштаб обновил сводку 22 января: заболевших – 31 034, вылечившихся – 28 089, умерших – 1 148.

За сутки в области от коронавируса умерли девять человек. Среди них четверо мужчин в возрасте 62 года, 66 лет, 68 лет, 84 года, и женщины в возрасте 55 лет, 67 лет, 70 лет,81 год, 83 года.

129 пациентов с Covid-19 находятся в реанимации, 24 – на ИВЛ. Общее число госпитализированных из-за коронавируса следующее: в Новосибирске – 1 541 пациент, в районах – 919 человек. Также известно о 16 детях, попавших в больницу.

Контактными являются 2 651 местных житель. Медики следят за их состоянием здоровья.

Из-за ОРВИ в больницы области обратились за сутки 2 810 человек, госпитализированы 16 человек.

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