В столкновении восьми автомобилей под Новосибирском погиб водитель Subaru

Posted 22 января 2021, 10:59
Published 22 января 2021, 10:59
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
Сегодня, 22 января, в Болотнинском районе Новосибирской области столкнулись восемь автомобилей. В ДТП погиб предполагаемый виновник аварии.
О происшествии рассказали подписчики сообщества АСТ-54, которые разместили несколько фотографий с места ДТП. Авария произошла на трассе Новосибирк-Кемерово недалеко от Болотного. Всего столкнулись восемь автомобилей: груженый автовоз, Honda Fit, КАМАЗ, фуры Mercedes и Foton, Газель, Subaru и УАЗ «Почты России».
Как рассказали в ГИБДД, местом происшествия стал 134 километр автодороги Р-255. Около 13.00 65-летний водитель кроссовера Subaru Forester, следовавший со стороны Кемерова в сторону Новосибирска, при обгоне трёх автомобилей врезался во встречный КАМАЗ. В результате ДТП водитель Subaru скончался месте. 19-летний водитель КАМАЗа получил травму головы.