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Posted 22 января 2021, 10:59

Published 22 января 2021, 10:59

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

В столкновении восьми автомобилей под Новосибирском погиб водитель Subaru

22 января 2021, 10:59
Массовая авария произошла недалеко от Болотного.

Сегодня, 22 января, в Болотнинском районе Новосибирской области столкнулись восемь автомобилей. В ДТП погиб предполагаемый виновник аварии.

О происшествии рассказали подписчики сообщества АСТ-54, которые разместили несколько фотографий с места ДТП. Авария произошла на трассе Новосибирк-Кемерово недалеко от Болотного. Всего столкнулись восемь автомобилей: груженый автовоз, Honda Fit, КАМАЗ, фуры Mercedes и Foton, Газель, Subaru и УАЗ «Почты России».

Как рассказали в ГИБДД, местом происшествия стал 134 километр автодороги Р-255. Около 13.00 65-летний водитель кроссовера Subaru Forester, следовавший со стороны Кемерова в сторону Новосибирска, при обгоне трёх автомобилей врезался во встречный КАМАЗ. В результате ДТП водитель Subaru скончался месте. 19-летний водитель КАМАЗа получил травму головы.

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