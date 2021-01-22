В столкновении восьми автомобилей под Новосибирском погиб водитель Subaru

О происшествии рассказали подписчики сообщества АСТ-54, которые разместили несколько фотографий с места ДТП. Авария произошла на трассе Новосибирк-Кемерово недалеко от Болотного. Всего столкнулись восемь автомобилей: груженый автовоз, Honda Fit, КАМАЗ, фуры Mercedes и Foton, Газель, Subaru и УАЗ «Почты России».