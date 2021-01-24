Суд в Новосибирске арестовал члена штаба Навального Носковец на 8 суток

Posted 24 января 2021, 08:24
Published 24 января 2021, 08:24
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
Помощница депутата горсовета Новосибирска и координатора штаба Навального Сергея Бойко Елена Носковец арестована на 8 суток. Она признана виновной в призывах прийти на несанкционированную акцию.
Ранее были арестованы Даниил Маркелов и сам Сергей Бойко. Первый получил 10 суток ареста, второй - 28.
Ко всем троим оппозиционерам у правоохранительных органов возникли вопросы из-за публикаций в соцсетях. Сами члены штаба Навального в Новосибирске отрицают свою вину в организации митинга.