Новосибирскую модель Playboy сбил ее пьяный друг и отказался платить за лечение

Пьяный водитель не заметил стоящую компанию. Основной удар пришелся именно на Веронику, которая оказалась зажата между двумя автомобилями, а нога - раздроблена. Поначалу виновник ДТП, с котором будущая модель когда-то занималась в одной театральной студии, обещал взять на себя расходы на лечение, лишь бы не было судебного разбирательства. Но позднее он заявил, что денег у семьи не так много и прекратил помощь.