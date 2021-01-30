Новосибирскую модель Playboy сбил ее пьяный друг и отказался платить за лечение

Posted 30 января 2021, 10:29
Published 30 января 2021, 10:29
Modified 15 сентября 2022, 22:03
Updated 15 сентября 2022, 22:03
В Новосибирске проходит тяжелейшее восстановление популярная фотомодель журнала Playboy, участница шоу «Холостяк» и вице-мисс МЧС Вероника Мурашкина. В августе 2020 ее сбил пьяный знакомый в центре города Тогучин, где Вероника встречалась со своими друзьями.
Пьяный водитель не заметил стоящую компанию. Основной удар пришелся именно на Веронику, которая оказалась зажата между двумя автомобилями, а нога - раздроблена. Поначалу виновник ДТП, с котором будущая модель когда-то занималась в одной театральной студии, обещал взять на себя расходы на лечение, лишь бы не было судебного разбирательства. Но позднее он заявил, что денег у семьи не так много и прекратил помощь.
Вероника несколько месяцев провела в больнице. Она благодарна врачам и в Тогучине, которые провели экстренную операцию, и в Новосибирске. В первую очередь она благодарит их за то, что ей смогли сохранить ногу. Девушка не знает, когда сможет вернуться к работе, но очень на это надеется, сообщает КП-Новосибирск.