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Posted 30 января 2021, 10:29

Published 30 января 2021, 10:29

Modified 15 сентября 2022, 22:03

Updated 15 сентября 2022, 22:03

Новосибирскую модель Playboy сбил ее пьяный друг и отказался платить за лечение

30 января 2021, 10:29
Жуткая авария произошла в августе 2020 года в Тогучине

В Новосибирске проходит тяжелейшее восстановление популярная фотомодель журнала Playboy, участница шоу «Холостяк» и вице-мисс МЧС Вероника Мурашкина. В августе 2020 ее сбил пьяный знакомый в центре города Тогучин, где Вероника встречалась со своими друзьями.

Пьяный водитель не заметил стоящую компанию. Основной удар пришелся именно на Веронику, которая оказалась зажата между двумя автомобилями, а нога - раздроблена. Поначалу виновник ДТП, с котором будущая модель когда-то занималась в одной театральной студии, обещал взять на себя расходы на лечение, лишь бы не было судебного разбирательства. Но позднее он заявил, что денег у семьи не так много и прекратил помощь.

Вероника несколько месяцев провела в больнице. Она благодарна врачам и в Тогучине, которые провели экстренную операцию, и в Новосибирске. В первую очередь она благодарит их за то, что ей смогли сохранить ногу. Девушка не знает, когда сможет вернуться к работе, но очень на это надеется, сообщает КП-Новосибирск.

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#Происшествия
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