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Posted 17 февраля 2021, 10:08

Published 17 февраля 2021, 10:08

Modified 15 сентября 2022, 22:04

Updated 15 сентября 2022, 22:04

Завалило снегом салон трамвая №16 в Новосибирске во время движения

17 февраля 2021, 10:08
У вагоне не закрылись двери из-за сугробов на остановках и вдоль путей.

Сегодня, 17 февраля, салон новосибирского трамвая №16 завалило снегом прямо во время движения. Снежный фонтан сняли на видео пассажиры, пока вагоновожатый пытался объяснить происходыщее.

У трамвая не закрылись двери из-за засыпанных снегом остановок. Он ехал и загребал снег с неочищенных путей. Водитель предложил пассажирам на ближайшей остановке покинуть салон и пересесть в другие трамваи.

С бьющим снежным фонтаном трамвай №16 доехал от Ленинского депо до улицы Вертковской. Новосибирцы в сообществе АСТ-54 обвинили в происходящем городские службы и лично мэра Анатолия Локтя.

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#Происшествия#Видео
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