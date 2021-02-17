Завалило снегом салон трамвая №16 в Новосибирске во время движения

Posted 17 февраля 2021, 10:08
Published 17 февраля 2021, 10:08
Modified 15 сентября 2022, 22:04
Updated 15 сентября 2022, 22:04
Сегодня, 17 февраля, салон новосибирского трамвая №16 завалило снегом прямо во время движения. Снежный фонтан сняли на видео пассажиры, пока вагоновожатый пытался объяснить происходыщее.
У трамвая не закрылись двери из-за засыпанных снегом остановок. Он ехал и загребал снег с неочищенных путей. Водитель предложил пассажирам на ближайшей остановке покинуть салон и пересесть в другие трамваи.
С бьющим снежным фонтаном трамвай №16 доехал от Ленинского депо до улицы Вертковской. Новосибирцы в сообществе АСТ-54 обвинили в происходящем городские службы и лично мэра Анатолия Локтя.