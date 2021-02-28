В музее Новосибирска выставлена легендарная черная «Волга» 1976 года выпуска

Автомобиль имеет престижны черный цвет. Приобрети такой обычному человеку было практически невозможно, в том числе из-за цены - 9500 рублей, что в конце 1970-х было целым состоянием. Нередко на рынке подержанных автомобилей черная «Волга» могла стоить в 2-3 раза дороже именно из-за того, что достать заводскую такого цвета было крайне сложно - их получали директора заводов и чиновники.