В музее Новосибирска выставлена легендарная черная «Волга» 1976 года выпуска

В музее Новосибирска выставлена легендарная «Волга» 1976 года выпуска. Она относится к поздней первой серии - вскоре при сборке автомобиля на заводе ГАЗ внесли конструктивные изменения.
Особенностью этой «Волги» является оригинальный внешний вид. Она лишь частично перекрашивалась, была заменена коробка передач на 5-ступенчатую.
В салоне есть дополнительное место на передних сидениях. Позднее, когда ремни безопасности стали обязательным требованием, от него пришлось отказаться.
Автомобиль имеет престижны черный цвет. Приобрети такой обычному человеку было практически невозможно, в том числе из-за цены - 9500 рублей, что в конце 1970-х было целым состоянием. Нередко на рынке подержанных автомобилей черная «Волга» могла стоить в 2-3 раза дороже именно из-за того, что достать заводскую такого цвета было крайне сложно - их получали директора заводов и чиновники.
Сейчас этот автомобиль иногда используется в Новосибирске для поездок. Объем его двигателя 2,4 литра, мощность - 95 лошадиных сил. Об экспонате, который когда-то был мечтой миллионов советских граждан, рассказал НГС.