В Новосибирске дорожники свалили грязный снег с проезжей части на газон

Новосибирцы обратили внимание на очередные странности при уборке снега. Только недавно они порадовались, что мэрия наказала тех, кто сбрасывал грязный снег с моста в Обь, как заметили, что на улице Нарымской собранный снег отбрасывают в сторону тротуаров и газонов.
О проблеме рассказали подписчики АСТ-54. Они опубликовали видеоролик, на котором машина коммунальщиков откидывает грязный с проезжей части на газон.
- А ведь весной грязь из снега никуда не денется и вновь поднимется в воздух, - отмечают новосибирцы. При этом они согласны, что вывезти весь снег из города является очень сложной задачей.