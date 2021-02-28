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В Новосибирске дорожники свалили грязный снег с проезжей части на газон

28 февраля 2021, 20:53
Жители города опасаются ухудшения экологии весной

Новосибирцы обратили внимание на очередные странности при уборке снега. Только недавно они порадовались, что мэрия наказала тех, кто сбрасывал грязный снег с моста в Обь, как заметили, что на улице Нарымской собранный снег отбрасывают в сторону тротуаров и газонов.

О проблеме рассказали подписчики АСТ-54. Они опубликовали видеоролик, на котором машина коммунальщиков откидывает грязный с проезжей части на газон.

- А ведь весной грязь из снега никуда не денется и вновь поднимется в воздух, - отмечают новосибирцы. При этом они согласны, что вывезти весь снег из города является очень сложной задачей.

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#Новости#Происшествия#Видео
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