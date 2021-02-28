В Новосибирске дорожники свалили грязный снег с проезжей части на газон

Новосибирцы обратили внимание на очередные странности при уборке снега. Только недавно они порадовались, что мэрия наказала тех, кто сбрасывал грязный снег с моста в Обь, как заметили, что на улице Нарымской собранный снег отбрасывают в сторону тротуаров и газонов.