Новосибирский нарколог назвал профессии латентных наркоманов

Posted 1 марта 2021, 08:29
Published 1 марта 2021, 08:29
Modified 25 декабря, 15:35
Updated 25 декабря, 15:35
Главный нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов заявил об изменении портрета наркомана в 2021 года.
По словам специалиста, если раньше наркотики употребляли в основном маргинальные личности, то теперь наркоманами становятся офисные работники, врачи, юристы и даже военнослужащие. Как заявил на пресс-конференции в ТАСС главный нарколог, изменилась структура потребления наркотических веществ, сейчас наркотики распространяют чаще всего в клубах.
Согласно статистике, число выявленных наркоманов в области в последнее время снизилось. В 2019 году было зарегистрировано 5 112 человек, в 2020 – 4 321. Чаще всего это люди в возрасте от 20 до 39 лет.
Среди наркозависимых наблюдается порядка 20% женщин, 35% сельских жителей.