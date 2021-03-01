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Posted 1 марта 2021, 08:29

Published 1 марта 2021, 08:29

Modified 25 декабря, 15:35

Updated 25 декабря, 15:35

Новосибирский нарколог назвал профессии латентных наркоманов

1 марта 2021, 08:29
Наркотики стали потреблять работающие люди.

Главный нарколог Новосибирской области Равиль Теркулов заявил об изменении портрета наркомана в 2021 года.

По словам специалиста, если раньше наркотики употребляли в основном маргинальные личности, то теперь наркоманами становятся офисные работники, врачи, юристы и даже военнослужащие. Как заявил на пресс-конференции в ТАСС главный нарколог, изменилась структура потребления наркотических веществ, сейчас наркотики распространяют чаще всего в клубах.

Согласно статистике, число выявленных наркоманов в области в последнее время снизилось. В 2019 году было зарегистрировано 5 112 человек, в 2020 – 4 321. Чаще всего это люди в возрасте от 20 до 39 лет.

Среди наркозависимых наблюдается порядка 20% женщин, 35% сельских жителей.

#Общество
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