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Обвиняемого в коррупции главу ТУАД Новосибирской области оставили в СИЗО

1 марта 2021, 14:49
Он останется под стражей как минимум до 26 мая.

В Новосибирске Железнодорожный районный суд оставил в СИЗО обвиняемого в получении взятки руководителя территориального управления автодорог (ТУАД) Михаила Чуманова. Об этом со ссылкой на представителя следственного управления на транспорте сообщает Ъ.

По ходатайству следователей арест Чуманову был продлен еще на три месяца. Он останется под стражей до 26 мая.

Михаила Чуманова задержали в декабре по подозрению в получении взятки на сумму более 5 миллионов рублей. Деньги по версии следствия ему передавали представители дорожно-строительных компаний за обещание получить новые контракты.

Посредником в передаче взяток, как считает следствие, выступал Игорь Листопад. Предприниматель Самир Асадуллаев и один руководителей «Новосибирскавтодора» Сергей Илюшин подозреваются в даче взятки.

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