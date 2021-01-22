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Posted 22 января 2021, 07:56

Published 22 января 2021, 07:56

Modified 15 сентября 2022, 21:36

Updated 15 сентября 2022, 21:36

В Новосибирске суд пролил арест фигуранта по делу ТУАД

22 января 2021, 07:56
Игорь Листопад пробудет в СИЗО до 26 февраля.

Железнодорожный райсуд Новосибирска продлил срок содержания гражданину Игорю Николаевичу Листопаду. Он - один из фигурантов дела о коррупции в Новосибирском ТУАД.

Суд удовлетворил ходатайство Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. Листопад проведет в СИЗО еще месяц - до 26 февраля.

Ожидается, что в ближайшие время суд продлит арест и остальных фигурантов дела. И в первую очередь - начальника государственного казенного учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» Михаила Чуманова.

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#Криминал
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