В Новосибирске суд пролил арест фигуранта по делу ТУАД

Posted 22 января 2021, 07:56
Published 22 января 2021, 07:56
Modified 15 сентября 2022, 21:36
Updated 15 сентября 2022, 21:36
Железнодорожный райсуд Новосибирска продлил срок содержания гражданину Игорю Николаевичу Листопаду. Он - один из фигурантов дела о коррупции в Новосибирском ТУАД.
Суд удовлетворил ходатайство Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР. Листопад проведет в СИЗО еще месяц - до 26 февраля.
Ожидается, что в ближайшие время суд продлит арест и остальных фигурантов дела. И в первую очередь - начальника государственного казенного учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» Михаила Чуманова.