Арестованы первые фигуранты по делу о коррупции в новосибирском ТУАД

Железнодорожный суд Новосибирска с разницей в полчаса вынес два решения по заключению под стражу фигурантов дела о коррупции в новосибирском ТУАД. За решетку отправились Сергей Илюшин и Игорь Листопад. Они проведут в СИЗО 1 месяц и 5 дней по ходатайству Западно-Сибирского СУТ СК России.