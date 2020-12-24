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Арестованы первые фигуранты по делу о коррупции в новосибирском ТУАД

24 декабря 2020, 13:41
За решетку отправились Сергей Илюшин и Игорь Листопад.

Железнодорожный суд Новосибирска с разницей в полчаса вынес два решения по заключению под стражу фигурантов дела о коррупции в новосибирском ТУАД. За решетку отправились Сергей Илюшин и Игорь Листопад. Они проведут в СИЗО 1 месяц и 5 дней по ходатайству Западно-Сибирского СУТ СК России.

Срок ареста - до 26 января. Ожидается, что сегодня будет вынесено решение об аресте других фигурантов громкого дела. В первую очередь речь идет о начальнике государственного казенного учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД) Михаиле Чуманове, взятом под стражу накануне.

Чуманов через брата, который выступал посредником, получил от коммерческих организаций 100 тысяч и 5 миллионов рублей. За это чиновник обещал покровительство и участие в госконтрактах по дорожному ремонту.

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