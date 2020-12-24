Бывшему начальнику комитета по рекламе мэрии Новосибирска Лобыне продлили арест

Экс-начальник комитета по рекламе мэрии Новосибирска Дмитрий Лобыня встретит Новый год в СИЗО. Центральный райсуд Новосибирска продлил его арест до 25 февраля.
Суд удовлетворил просьбу следствия. Напомним, Дмитрия Лобыню задержали 25 сентября. Ему инкриминируется взятка в размере 200 тыс. руб. от представителя рекламного агентства.
За эти деньги чиновник должен был выдать разрешение на размещение нестандартных рекламных конструкций. Средства поступили на счет подконтрольной ему фирмы под видом оплаты консультационных услуг.