В Новосибирске продлили арест обвиняемой в краже драгоценностей на 5 миллионов

Напомним, весь процесс выноса ювелирных украшений попал в объектив камеры видеонаблюдения. В краже Екатерине помог ее молодой человек. После этого криминальная парочка стали медийными личностями. Они ударились в бега и дали многочисленные интервью. Девушка рассказывала, что сама стала жертвой мошенников.