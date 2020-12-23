В Новосибирске продлили арест обвиняемой в краже драгоценностей на 5 миллионов

В Новосибирске Октябрьский районный суд продлил на месяц арест Екатерине Калугиной. Она подозревается в краже драгоценностей из ювелирного салона «Диадема» 24 августа. Сумма ущерба составила 5 миллионов рублей.
Напомним, весь процесс выноса ювелирных украшений попал в объектив камеры видеонаблюдения. В краже Екатерине помог ее молодой человек. После этого криминальная парочка стали медийными личностями. Они ударились в бега и дали многочисленные интервью. Девушка рассказывала, что сама стала жертвой мошенников.
После съемок на федеральном канале девушку задержали правоохранители. Потом отпустили, и парочка сбежала снова. Второй раз их задержали в Саратове.
29 сентября Екатерину Калугину заключили под стражу в Новосибирске. 22 декабря арест продлили еще на месяц. Она пробудет в СИЗО до 24 января.