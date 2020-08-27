Продавщица ювелирного магазина ограбила салон на 5 млн рублей

Новосибирская полиция разыскивает молодую женщину, подозреваемую в краже из магазина ювелирных изделий, в котором она работала продавцом. Заявление о краже от директора ювелирного салона поступило 25 августа.
Директор утром приехал для сверки товара, но магазин был закрыт. Попав внутрь, руководитель обнаружил недостачу на 5 миллионов рублей.
Полицейские изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые запечатлели как из торгового центра выходят продавец данного магазина и её знакомый. Молодые люди уехали в неизвестном направлении. Сейчас их ищут, заведено дело по статье "Кража".
Полиция обращается ко всем, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемых, сообщить по телефонам: 266-02-02 или 232-17-51.