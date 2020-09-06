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В Москве задержали укравшую в новосибирском ювелирном салоне 5 млн продавщицу

6 сентября 2020, 19:15
Девушка настаивает на своей невиновности.

В Москве задержали продавщицу, укравшую в новосибирском ювелирном салоне «Диадема» золото и бриллианты. Сумма ущерба составила более 5 миллионов рублей.

Как мы сообщали, 29-летняя женщина по имени Катерина устроилась работать в салон. Через две недели она вместе со своим бойфрендом скрылись с драгоценностями. Криминальный дуэт полицейские установили по камерам видеонаблюдения.

До Москвы влюбленные добрались на бла-бла-каре, а по приезду снялись в программе Первого канала «На самом деле», где рассказали свое видение истории. Сразу после съемок Катерину задержали.

КП-Новосибирск публикует рассказ девушки о том, что происходило в салоне. По ее словам, некий гражданин попросил ее устроиться в салон тайным проверяющим. Это было необходимо, чтобы поймать директора на нечистоплотном ведении дел. Заказчик же попросил вынести золото для инвентаризации. После этого драгоценности пропали, и где они - девушка не знает.

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#Новости#Криминал
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