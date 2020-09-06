В Москве задержали укравшую в новосибирском ювелирном салоне 5 млн продавщицу

КП-Новосибирск публикует рассказ девушки о том, что происходило в салоне. По ее словам, некий гражданин попросил ее устроиться в салон тайным проверяющим. Это было необходимо, чтобы поймать директора на нечистоплотном ведении дел. Заказчик же попросил вынести золото для инвентаризации. После этого драгоценности пропали, и где они - девушка не знает.