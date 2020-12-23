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Главу управления автодорог НСО задержали за коррупцию

23 декабря 2020, 15:49
В ведомстве прошли обыски.

Стали известны подробности задержания начальника государственного казенного учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД) Михаила Чуманова. В СКР рассказали, что на чиновника завели уголовное дело за взятку. В ведомстве прошли обыски.

Помимо Чуманова фигурантами дела стали его брат и еще двое бизнесменов. В зависимости от степени участия и роли они обвиняются в получении, даче и посредничестве в даче взяток.

«По предварительным данным, в период с августа по декабрь этого года через брата-посредника получил от коммерческих организаций 100 тысяч и 5 миллионов рублей. За это Чуманов обещал покровительство и участие в госконтрактах по дорожному ремонту.

Как предполагает Тайга.инфо, взятки давали Самир Асадуллаев и мужчина по фамилии Листопад. Они представляли компании «Бастион» и «СоюзДорСтрой».

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