Главу управления автодорог НСО задержали за коррупцию

Стали известны подробности задержания начальника государственного казенного учреждения «Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области» (ТУАД) Михаила Чуманова. В СКР рассказали, что на чиновника завели уголовное дело за взятку. В ведомстве прошли обыски.
Помимо Чуманова фигурантами дела стали его брат и еще двое бизнесменов. В зависимости от степени участия и роли они обвиняются в получении, даче и посредничестве в даче взяток.
«По предварительным данным, в период с августа по декабрь этого года через брата-посредника получил от коммерческих организаций 100 тысяч и 5 миллионов рублей. За это Чуманов обещал покровительство и участие в госконтрактах по дорожному ремонту.
Как предполагает Тайга.инфо, взятки давали Самир Асадуллаев и мужчина по фамилии Листопад. Они представляли компании «Бастион» и «СоюзДорСтрой».