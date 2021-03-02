88% новосибирцев готовы к раздельному сбору мусора

88% новосибирцев положительно относятся к сортировке бытовых отходов.
В опросе метрологического центра «Брусника» приняли участие три тысячи жителей Новосибирска, Сургута, Тюмени, Екатеринбурга, Видного.
Согласно исследованию, 88% горожан готовы разделять мусор, если будут созданы соответствующие условия, остальные отказываются это делать.
Большинство опрошенных (35%) не сортируют мусор, 44% респондентов сдают в спецпункты батарейки, лампочки, аккумуляторы. Только пластик сортируют 21%, 15% разделяют мусор на четыре категории: пластик, бумага, стекло, металл.