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Интернет-мошенники украли у жителей Новосибирской области миллиард рублей

2 марта 2021, 14:04
Область стали лидером в СФО по числу преступлений в сфере IT.

950 млн рублей сняли мошенники с банковских карт жителей Новосибирской области в 2020 году.

Как сообщил зампрокурора НСО Игорь Мищенко РБК-НСК, в прошлом году было выявлено 11,7 тысяч ИТ-преступлений. Установлено, что мошенники чаще выбирают в качестве жертв граждан в возрасте от 30 до 50 лет.

По данным прокуратуры, раскрываемость данных преступлений низкая в связи с тем, что благодаря специальным приложениям и программам, которыми пользуются мошенники, их тяжело найти. Правоохранительным органам останется лишь проводить профилактические мероприятия, распространять агитационные материалы.

Но число преступлений, совершенных интернет-мошенниками, продолжает расти. Каждый день в правоохранительные органы поступает до 25 жалоб.

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