Интернет-мошенники украли у жителей Новосибирской области миллиард рублей

Как сообщил зампрокурора НСО Игорь Мищенко РБК-НСК, в прошлом году было выявлено 11,7 тысяч ИТ-преступлений. Установлено, что мошенники чаще выбирают в качестве жертв граждан в возрасте от 30 до 50 лет.