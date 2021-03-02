atas.info
ГлавноеВсе новости

Жительница Новосибирска отдала 8 млн руб телефонным мошенникам

2 марта 2021, 13:37
Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе по числу телефонных мошенничеств.

Жительница Новосибирска стала жертвой телефонных мошенников. Она направила злоумышленникам через банкомат 8 миллионов рублей.

Мошенники стали обладателями персональных данных женщины. Вскоре они связались с ней и сообщили, что ее деньги со счета хотят украсть. Преступную схему рассказал заместитель прокурора НСО Игорь Мищенко.

"Во время телефонного звонка с потерпевшим они говорят, что мошенники на него оформляют кредит и что сейчас придет СМС-оповещение о получении определенной суммы. Затем звонящие через приложение действительно оформляют кредит. Человек получает уведомление, подтверждает получение", - рассказал представитель надзорного ведомства.

Далее злоумышленники предлагают обезопасить средства и спешно перевести их на безопасный банковский счет. И обманутый потерпевший сам отправляет средства со своей карты на счет мошенников.

Расследование дела продолжается, но мошенники пока не найдены. И компенсацию ущерба пострадавшая пока не получила.

По данным прокуратуры, Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе по числу телефонных мошенничеств. Чаще всего на удочку преступников попадаются не пенсионеры, а люди 30-50 лет.

Материалы по теме
Новосибирские полицейские задержали участников группы телефонных мошенниковНовосибирские детективы шантажировали жертв телефонными разговорамиВ Новосибирске телефонный мошенник три месяца наживался на пенсионерах
#Новости#Криминал
Подпишитесь
Мобилизация в Новосибирской области: что известно к 23 сентября
Сегодня, 12:35
Жители Новосибирской области начали получать первые повестки о мобилизации
Сегодня, 13:37
Кто из депутатов готов участвовать в СВО на Украине: изучаем персоналии
Сегодня, 15:24
Вице-спикер новосибирского Заксобрания Панферов написал рапорт об отправке на СВО
Сегодня, 13:08
Заморозки до -6 градусов придут в Новосибирск в начале октября
Сегодня, 10:25
Тарифы на проезд в общественном транспорте Новосибирска вновь повысятся
Сегодня, 09:52