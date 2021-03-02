Жительница Новосибирска отдала 8 млн руб телефонным мошенникам

Жительница Новосибирска стала жертвой телефонных мошенников. Она направила злоумышленникам через банкомат 8 миллионов рублей.
Мошенники стали обладателями персональных данных женщины. Вскоре они связались с ней и сообщили, что ее деньги со счета хотят украсть. Преступную схему рассказал заместитель прокурора НСО Игорь Мищенко.
"Во время телефонного звонка с потерпевшим они говорят, что мошенники на него оформляют кредит и что сейчас придет СМС-оповещение о получении определенной суммы. Затем звонящие через приложение действительно оформляют кредит. Человек получает уведомление, подтверждает получение", - рассказал представитель надзорного ведомства.
Далее злоумышленники предлагают обезопасить средства и спешно перевести их на безопасный банковский счет. И обманутый потерпевший сам отправляет средства со своей карты на счет мошенников.
Расследование дела продолжается, но мошенники пока не найдены. И компенсацию ущерба пострадавшая пока не получила.
По данным прокуратуры, Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе по числу телефонных мошенничеств. Чаще всего на удочку преступников попадаются не пенсионеры, а люди 30-50 лет.