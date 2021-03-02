Жительница Новосибирска отдала 8 млн руб телефонным мошенникам

"Во время телефонного звонка с потерпевшим они говорят, что мошенники на него оформляют кредит и что сейчас придет СМС-оповещение о получении определенной суммы. Затем звонящие через приложение действительно оформляют кредит. Человек получает уведомление, подтверждает получение", - рассказал представитель надзорного ведомства.